Російська співачка Наташа Корольова знайшла собі друзів для розкішного відпочинку далеко від дому

Як повідомляє Politeka.net, після скандалу зі зрадами свого чоловіка Тарзана, артистка знаходить все нові способи розслабитися. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона розмістила нове відео, зняте на розкішній віллі.

Наташа Корольова вирушила відпочивати в простому і невигадливому образі: теплий сірий светр і чорну кепку з вуаллю, ніби при жалобі. Волосся виконавиця зібрала в хвіст і перекинула через плече.

Вона записала на смартфон відео з багато обставленого залу з віртуальним каміном. Королева розвалилася в кріслі і похвалилася, що добре проводить час в компанії неназваних друзів.

"Душею і тілом можна відпочити по повній. Тому сьогодні я в компанії своїй, компанія завмерла просто, сидить і не дихає. Проводимо цей прекрасний вечір в прекрасному місці", - заявила артистка.

Нещодавно Наташа Корольова втекла від Сергія Глушка (справжнє ім'я Тарзана) відпочивати в Африку і погодилася на вельми екстремальні розваги: взяла участь в шаманських обрядах тубільців, прийняла домашні пологи, ходила на полювання і всіляко вчилася пристосовуватися до життя в диких умовах. Натомість місцеві жителі намагалися освоїти пісню" маленька країна", хоч і без особливого успіху.

"Це Африка, і тут треба виживати!", - з усією серйозністю заявила на опублікованих кадрах артистка.

Нагадаємо, що грайлива Наташа Корольова задивилася на бородатого красеня, захопившись його чоловічою енергією.

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова, яка втекла від Тарзана, приголомшила одкровенням про трагічний вечір: "ми з Ігорем були...".

Також Politeka писала, що незграбний син Наташі Корольової і Тарзана заліз на жердину і зганьбився: "жбурляє то співати, то стриптизувати".