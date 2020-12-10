Російська співачка Наташа Корольова, яка втекла від Тарзана (Сергія Глушка) в Африку, розкрила подробиці своєї пригоди

Як передає Politeka.net, 47-річна зірка взяла участь у шоу «Виживаліті», в якому її завданням буде вижити в дикому племені без благ цивілізації. Довгий час Корольова не з'являлася на зв'язку, але 10 грудня опублікувала відео, в якому розповіла, через що їй довелося пройти. Артистка зазначила, що їй довелося добувати собі їжу, брати участь в шаманських обрядах і навіть прийняти домашні пологи в племені.

Тим часом, чоловік-зрадник Корольової Тарзан опублікував у себе в Instagram життєрадісний знімок. На фото артист позував поруч зі скульптурою ведмедя, вистриженої з куща. Глушко посміхався і позував на камеру.

"Потапич", - підписав фото Тарзан.

У коментарях шанувальники стали розчулюватися і залишати приємні відгуки.

"Поповнення?", "Така милота", "Супер", "милий ведвееедь!", "Красунчики обидва", " жоден зелененький не постраждав...від обнімашок. Інформація для "зелених», «космічний", " щастя на обличчі. Це ж треба бути на стільки схожим, неймовірно!", "Що за пухнастий ведмідь)) і повзункова група)», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що грайлива Наташа Корольова задивилася на бородатого красеня, захопившись його чоловічою енергією.

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