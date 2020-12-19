Российский певец Николай Басков больно уколол Наташу Королеву, которая до сих пор не может оправиться после измен мужа
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал сторис со съемок шоу. Рядом с ним сидела лучезарная Наташа Королева, которая уже успела вернуться со съемок в Африке. Также за столом сидел Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков.
Басков снимал видео, представляя своих коллег, но, похоже, взболтнул лишнего.
«Ну у нас и компашка новогодняя. Посмотрите, разведенка…», - начал Басков, но увидел недоуменный взгляд Наташи, которая быстро ударила его по руке.
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Было видно, что Королеве не понравилось высказывание Баскова, который опозорил ее на всю аудиторию. Однако певица продолжила позировать и улыбаться, когда Басков снимал ее и Ревву.
«Когда рядом я, всегда настроение хорошее», - ответила Королева на вопрос о том, в каком расположении духа находятся звезды.
На этом Басков не остановился и продолжил позорить звезду. Он заснял декорации и стол, засветив съемки шоу Галкина «Музыкалити». На столе стояли салаты и бутылка.
«Королева бухает», - прошептал Басков и закончил снимать видео.
Напомним, что Басков дал жару с Артуром Пирожковым и Леонтьевым, один краше другого: "На женщину похож".
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