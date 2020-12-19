Российский певец Николай Басков больно уколол Наташу Королеву, которая до сих пор не может оправиться после измен мужа

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал сторис со съемок шоу. Рядом с ним сидела лучезарная Наташа Королева, которая уже успела вернуться со съемок в Африке. Также за столом сидел Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков.

Басков снимал видео, представляя своих коллег, но, похоже, взболтнул лишнего.

«Ну у нас и компашка новогодняя. Посмотрите, разведенка…», - начал Басков, но увидел недоуменный взгляд Наташи, которая быстро ударила его по руке.

Было видно, что Королеве не понравилось высказывание Баскова, который опозорил ее на всю аудиторию. Однако певица продолжила позировать и улыбаться, когда Басков снимал ее и Ревву.

«Когда рядом я, всегда настроение хорошее», - ответила Королева на вопрос о том, в каком расположении духа находятся звезды.

На этом Басков не остановился и продолжил позорить звезду. Он заснял декорации и стол, засветив съемки шоу Галкина «Музыкалити». На столе стояли салаты и бутылка.

«Королева бухает», - прошептал Басков и закончил снимать видео.

Напомним, что Басков дал жару с Артуром Пирожковым и Леонтьевым, один краше другого: "На женщину похож".

Как сообщала Politeka, кадры с рыдающей Наташей Королевой после бегства облетели Сеть: "Я хочу домой, мне плохо...".

Также Politeka писала, что небритый Басков в обтягивающем костюме сразил наповал новым образом: "Еще чуть-чуть и перегоните Киркорова".