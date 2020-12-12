Оперному співакові Миколі Баскову немає рівних у російському шоу-бізнесі

Свіжа публікація з'явилася в особистому мікроблозі Instagram зірка.

Так, Микола Басков похвалився, що отримав вже 18-й "Золотий грамофон" у своїй кар'єрі.

"Дякую всім слухачам за 18-й Золотий грамофон", - підписав Микола Басков пафосне фото у своєму мікроблозі.

На церемонії нагородження оперний співак з легкою щетиною красувався в малиновому велюровому костюмі, під яким була ідеально біла сорочка.

Варто відзначити, що попереду Миколи Баскова за кількістю отриманих "золотих грамофонів" лише один артист - Філіп Кіркоров.

"Дорогий Миколо! Від щирого серця вітаю Вас з 18-им золотим грамофоном за пісню "Зараза"!, "Миколо, вітаю Вас із заслуженою нагородою! Шикарний яскравий номер! І дуже гарний костюм!", "Коленька, як ви офігенно виглядаєте! Просто вау! І молодець, що не віддаєте помацати навіть Ваш грамофон!Це ваша чесно заслужена перемога! Тримайте міцно і чекаємо нових перемог! Ви суперський артист і людина! Всі нормальні люди це розуміють!", "Ще трошки і переженете Кіркорова", "Заліковий костюм, очей не відірвати"," вітаю від щирого серця", - підтримали його фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, що поки хтось наїдав зайві кілограми на карантині, натуральний блондин взяв себе в руки і зумів схуднути аж на 15 кілограмів.

Басков зізнавався, що любить поїсти, тому проблема ваги для нього завжди актуальна. А під час самоізоляції з'явився час для себе.

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