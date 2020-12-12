Оперному певцу Николаю Баскову нет равных в российском шоу-бизнесе

Свежая публикация появилась в личном микроблоге Instagram звезды.

Так, Николай Басков похвастался, что получил уже 18-й "Золотой граммофон" в своей карьере.

"Благодарю всех слушателей за 18-й Золотой граммофон", - подписал Николай Басков пафосное фото в своем микроблоге.

На церемонии награждения оперный певец с легкой щетиной красовался в малиновом велюровом костюме, под которым была идеально белая рубашка.

Стоит отметить, что впереди Николая Баскова по количеству полученных "Золотых граммофонов" лишь один артист - Филипп Киркоров.

"Дорогой Николай! От всего сердца поздравляю Вас с 18-ым Золотым граммофоном за песню "Зараза"!, "Николай, поздравляю Вас с заслуженной наградой! Шикарный Яркий номер! И очень красивый костюм!", "Коленька, как Вы офигенно выглядите! Просто вау! И молодец, что не отдаете потрогать даже Ваш граммофон!Это Ваша честно заслуженная Победа! Держите крепко и ждем новых Побед! Вы суперский артист и человек! Все нормальные люди это понимают!", "Еще чуть-чуть и перегоните Киркорова", "Зачетный костюм, глаз не оторвать", "Поздравляю от всей души", - поддержали его фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что пока кто-то наедал лишние килограммы на карантине, Натуральный блондин взял себя в руки и сумел похудеть аж на 15 килограммов.

Басков признавался, что любит покушать, поэтому проблема веса для него всегда актуальна. А во время самоизоляции появилось время для себя.

Напомним, что похудевший до неузнаваемости Басков взбудоражил видом, показательный кадр

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