Супермодель Белла Хадід з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою, позбувшись "зайвого" одягу

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

Так, спершу модель позує в одних джинсах без верхньої білизни, ефектно зігнувшись і прикривши пікантні місця. На інших знімках Хадід позує в одній білизні, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі. Шанувальники високо оцінили "творчість" кумира, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

"Фантастично виглядаєш", "просто чудово«,» ох, яка ж краса«,» так гаряче«," ось це круто зроблено!", "дуже мила на цих фоточках», «ось, як виглядає ідеал», "боже, та Ти королева", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, спокусила своєю досконалістю в тонкому сарафанчику

Цього разу зірка постала в красивому сарафані, який Чи не оголив груди.

Сарафан тримався на найтонших бретельках, які впивалися в тіло.

Зірка підтримувала бюст руками, в результаті чого той піднявся і виглядав більш спокусливим. Акценту ж декольте додавали золоті ланцюжки.

Нагадавши, Белла Хадід з "Victoria's Secret" змусила милуватися собою в одних трусиках

Як Politeka писала, що Белла Хадід з "Victoria's Secret" засунула свої "персики" в занадто маленький купальник

Також Politeka повідомляла, Белла Хадід ледь втримала трусики на своїй стрункій фігурі.