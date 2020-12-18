Супермодель Белла Хадид из Victoria’s Secret впечатлила роскошной фигурой, избавившись от «лишней» одежды
Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице красотки в Instagram.
Так, сперва модель позирует в одних джинсах без верхнего белья, эффектно изогнувшись и прикрыв пикантные места. На других снимках Хадид позирует в одном белье, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе. Поклонники высоко оценили «творчество» кумира, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
«Фантастически выглядишь», «просто великолепно», «ох, какая же красота», «так горячо», «вот это круто сделано!», «очень милая на этих фоточках», «вот, как выглядит идеал», «боже, да ты королева», - пишут они.
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Как сообщалось до этого, модель Белла Хадид соблазнила своим совершенством в тонком сарафанчике
Так, красотка решила показаться в невероятном сарафане, который едва выдерживал размер упругих "дынек" красотки.
Особой пикантности снимку предавало то, что сарафан дополнили лишь тонкие бретельки.
Звезда поддерживала бюст руками, в результате чего тот поднялся и выглядел более соблазнительным. Акценту же декольте добавляли золотые цепочки.
Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках
Как Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник
Также Politeka сообщала, Белла Хадид едва удержала трусики на своей стройной фигуре.