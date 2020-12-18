Українська модель і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова похвалилася ідеальним обличчям зблизька
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Мій перший паризький модельний тест. Випадковий кадр, без ретуші... Одному Богу відомо, як вийшов такий колір очей. Я не пам'ятаю як звали фотографа... здається, Deniel. Мені тут років 20, напевно... як було б круто знайти ще кадри з тієї зйомки... Н-ностальгія...» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Костромічова позує бездоганним обличчям зблизька, яке доповнила «хижим» макіяжем.
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"Красуня«," який колір очей!", "взагалі не змінилася-чарівниця», «Я щас помру від кайфу і краси», «як завжди – красива Аллочка», «дуже красива і незвичайна», "взагалі не змінилася", - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося до цього, всесвітньо відома супермодель Алла Костромічова сколихнула публіку несподіваними змінами
34-річна зірка шоу " Супер топ-модель по-українськи "опублікувала свіжі знімки у своєму мікроблозі в Instagram, на яких блиснула" нескінченними " ніжками й показала себе з новою зачіскою.
Нагадаємо, що Костромічова з "Топ-модель по-українськи" занадто ефектно задерла ногу до стелі.
А ще Politeka писала, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи «з келихом залізла на стіл, засвітивши» солодкі" місця.
Також Politeka повідомляла, що Костромічова розбурхала відео з роздягненими хлопцями, Нікітюк оцінила.