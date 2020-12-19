З 19 грудня в Україні діють нові карантинні обмеження

Як передає Politeka.net, докладний перелік додаткових обмежень, пов'язаних з поширенням китайського вірусу, опублікували на сайті Кабміну. Більшість обмежень стосуються проведення масових заходів та роботи закладів громадського харчування.

Нові обмеження вступають в силу по всій території країни. Заборони триватимуть протягом усіх новорічних та різдвяних свят. На цей час буде заборонено проводити будь-які святкові заходи та банкети в закладах громадського харчування. Винятком буде тільки новорічна ніч - кафе і ресторанам дозволять працювати в ніч з 31 на 1 до 1:00.

Крім цього, будуть заборонені:

будь-які масові заходи в установах у навчальних закладах з присутністю глядачів,

публічні заходи, майстер-класи, свята та ігри в розважальних закладах,

робота закладів громадського харчування буде обмежена з 23:00 до 07:00.

Крім цього, в Кабміні затвердили обмеження для релігійних зборів. У приміщеннях не можна буде збирати більше людей, ніж 1 людина на 5 кв.м. На відкритому повітрі необхідно буде дотримуватися соціальної дистанції.

Варто відзначити, що робота розважальних закладів, таких як нічні клуби і дискотеки, буде повністю заборонена.

При цьому з 19 грудня зберігається робота громадського транспорту, проведення масових заходів до 20 осіб, а також робота кінотеатрів з 50% заповненим залом. Ринкам, торговим центрам і магазинам дозволять працювати. Дозволять також працювати спортивним залам, приймаючи не більше 1 відвідувача на 20 кв. м.

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