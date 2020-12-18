Міністерство охорони здоров'я України змінило список країн "червоної" і "зеленої" зон

Про це йдеться на сайті відомства, передає Politeka.net. Зміни стартують з 18 грудня.

Багатьох українців напередодні Нового року засмутить, те що відтепер в "червону" зону віднесли популярну серед туристів Туреччину - ще минулого тижня вона була в "зеленій" зоні. Це означає, що після прибуття звідти українцям доведеться йти на самоізоляцію з можливістю перервати її після негативного тесту на китайський вірус.

Також серед "закритих" країн опинилася низка європейських держав - Данія, Латвія, Естонія, Боснія і Герцеговина.

Радує, що Єгипет ще в "зеленому" списку. Також відкриті наступні туристичні напрямки: Домініканська Республіка, ОАЕ, Танзанія, Мексика, Сейшельські Острови, Мальдіви і Таїланд, що перейшов з "червоної" зони в "зелену".

В цілому, згідно з оновленими МОЗ списками, 47 країн віднесені до "червоної" зони, 146, включаючи саму Україну, - до "зеленої".

У Державному агентстві розвитку туризму України нагадали:

після повернення з країн "червоної" зони українці повинні піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома»;

для в'їзду в Україну всім іноземцям потрібен страховий поліс, що покриває лікування вірусу;

обсервації не підлягають особи, які прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування методом ПЛР, який проведено не більше ніж за 48 годин до перетину кордону України.

Нагадаємо, з 19 грудня в Україні посилюють карантин - новорічні корпоративи і дитячі ранки скасовуються. Таке рішення ухвалив Кабмін.

Зокрема, новими обмеженнями заборонено проведення масових заходів у навчальних та розважальних закладах. Релігійні заходи повинні проводитися в приміщенні за умови присутності більше однієї людини на 5 кв. метрів або на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Нагадаємо, у МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні: "з травня буде введений...".

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