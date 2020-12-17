Українці визначилися з прийнятним рівнем заробітної плати, при якому можна комфортно жити

Компанія Research & Branding Group з'ясувала, який розмір зарплати вважають для себе прийнятним українці.

Так, за підсумками опитування мінімальною сумою зарплати, за яку готові працювати українці, стали 5 тисяч гривень. Максимальною сумою, яку називали респонденти, було 100 тисяч.

Найчастіше розмір прийнятної зарплати серед учасників опитування варіювався в межах від 10 до 25 тисяч гривень. Середній розмір прийнятної зарплати по країні склав 20 328 гривень, причому ця сума в 1,7 рази менше, ніж реальний середній розмір зарплати по країні, зафіксований Держстатом в жовтні цього року.

Опитування виявило, що чоловіки в середньому розраховують на більш високий рівень зарплати, ніж жінки – 22 і 18,9 тисяч гривень відповідно. Змінюється розмір прийнятної зарплати і в залежності від приналежності респондента до тієї чи іншої вікової групи. Так, представники старшої вікової групи вважають прийнятною зарплату в розмірі 16,1 тисячі гривень, а у віці від 30 до 39 років цей показник склав 23 тисяч.

Жителі обласних центрів також очікувано називали більш високі цифри, ніж жителі більш дрібних населених пунктів.

Крім того, більш високого рівня зарплати чекають жителі східних областей (22,6 тисяч), а найнижчі цифри називали на Заході – 18,6 тисяч. У центрі та на півдні середній розмір прийнятної зарплати склав 20 тисяч гривень.

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