С 19 декабря в Украине действуют новые карантинные ограничения

Как передает Politeka.net, подробный перечень дополнительных ограничений, связанных с распространением китайского вируса, опубликовали на сайте Кабмина. Большинство ограничений касаются проведения массовых мероприятий и работы заведений общественного питания.

Новые ограничения вступают в силу по всей территории страны. Запреты продлятся в течение всех новогодних и рождественских праздников. На это время будет запрещено проводить любые праздничные мероприятия и банкеты в заведениях общественного питания. Исключением будет только новогодняя ночь – кафе и ресторанам разрешат работать в ночь с 31 на 1 до 1:00.

Кроме этого, будут запрещены:

любые массовые мероприятия в учреждениях в учебных заведениях с присутствием зрителей,

публичные мероприятия, мастер-классы, праздники и игры в развлекательных заведениях,

работа заведений общественного питания будет ограничена с 23:00 до 07:00.

Кроме этого, в Кабмине утвердили ограничения для религиозных собраний. В помещениях нельзя будет собирать больше людей, чем 1 человек на 5 кв. м. На открытом воздухе необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

Стоит отметить, что работа развлекательных заведений, таких как ночные клубы и дискотеки, будет полностью запрещена.

При этом с 19 декабря сохраняется работа общественного транспорта, проведение массовых мероприятий до 20 человек, а также работа кинотеатров с 50% заполненным залом. Рынкам, торговым центрам и магазинам позволят работать. Позволят также работать спортивным залам, принимая не более 1 посетителя на 20 кв.м.

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