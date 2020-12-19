Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук показала теплий сімейний знімок

Як повідомляє Politeka.net, актриса "Жіночого кварталу" Марта Адамчук вміє схвилювати і захопити численних шанувальників своїми гарячими образами, які вона показує не тільки на сцені, але і в повсякденному образі.

Кілька годин тому актриса показала новий образ в Instagram, який змусив шанувальників згадати, що Мрта – ще й велика любителька стильних образів.

Марта відвідала Львів, обравши для прогулянки містом елегантне вбрання. Так, спекотна брюнетка опублікувала фото, на якому позує в незвичайному вбранні в чорних тонах. Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук одягла вузьку спідницю в паєтки, чорний светр і такого ж кольору коротку курточку. А на додаток до них підібрала чорні туфлі на невисокому каблуці, кольє і рукавички.

Зробила вона фото на тлі мальовничо ростучої зелені.

Фанати ж не змогли відвести очей від стрункої фігури своєї улюбленої зірки і її незвичайного образу.

"Шикарний образ. А зелень серед зими...Це щось з чимось.👍 ", "Виглядаєте чудово"," баба-вогонь"," Супер як завжди", " шикарна зачіска !🌷 ", "Вам йде!💗 ❤ ️ 💝 💖 😍 ", "Уввааауууу;)))".

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