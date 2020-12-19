Пандемія коронавірусу (COVID-19) в Україні піде на спад
Такими висновками поділився в інтерв'ю Hromadske міністр охорони здоров'я Максим Степанов, цьому сприятиме вакцинація і зростання кількості вже перехворілих людей.
За його прогнозами пандемія піде на спад та сбавить оберти у квітні 2021 року.
Міністр зазначив, що влада зараз намагається отримати перші дози вакцин у лютому 2021 року.
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Він зазначив, що найкращий спосіб перемогти пандемію коронавірусу-виробити колективний імунітет. Колективний імунітет досягається двома шляхами: або це вакцинація, яка повинна становити не менше 70-80%, або коли люди перехворіють.
"Я оптиміст, тому мені здається, що все ж з квітня має бути легше... і плюс почнеться вакцинація", – сказав глава МОЗ.
Нагадаємо, що в Україні на коронавірус захворіли ще 11 742 особи. Внаслідок цього загальна кількість інфікувань на ранок суботи, 19 грудня, досягла 956 123.
COVID-19 забрав життя 16 469 громадян (+213 за минулу добу), на щастя, 574 536 українців (+13 314) уже побороли його. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Києві – 1364, Одеській області – 1161, Запорізькій – 829, Київській – 827 і Дніпропетровській – 667.
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