Пандемия коронавируса (COVID-19) в Украине пойдет на спад

Такими выводами поделился в интервью Hromadske министр здравоохранения Максим Степанов, этому будет способствовать вакцинация и рост количества уже переболевших людей.

По его прогнозам пандемия пойдет на спад и сбавит обороты в апреле 2021 года.

Министр отметил, что власть сейчас пытается получить первые дозы вакцин в феврале 2021 года.

Он отметил, что лучший способ победить пандемию коронавируса – выработать коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет достигается двумя путями: или это вакцинация, которая должна составлять не менее 70-80%, или когда люди переболеют.

"Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче… И плюс начнется вакцинация", – сказал глава Минздрава.

Напомним, что в Украине коронавирусом заболели еще 11 742 человека. В результате общее количество заражений на утро субботы, 19 декабря, достигло 956 123.

COVID-19 унес жизни 16 469 граждан (+213 за минувшие сутки), к счастью, 574 536 украинцев (+13 314) уже побороли его. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 1364, Одесской области – 1161, Запорожской – 829, Киевской – 827 и Днепропетровской – 667.

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