В Україну йде аномальне похолодання, синоптики оновили прогноз на січень

Так, народний синоптик Леонід Горбань у коментарі для Обозревателя прогнозує, що погода в січні може бути морозною і сніжною, а в останній декаді місяця можливе зниження температури до -22 градусів.

Тим часом згідно з оновленим прогнозом синоптиків Gismeteo погода буде іншою.

Згідно з розрахунками народного синоптика, з 1 по 4 січня переважатимуть невеликі мінусові температури до -3 градусів. 1-2 січня пройде невеликий сніг. З 5 по 12 січня почнеться період незначного потепління. За прогнозами Горбаня, повітря в ці дні може прогріватися до +2 градусів.

З 16 по 31 січня температура буде щодня знижуватися в середньому на 1-1,5 градуса. Вдень 21 січня очікується 11 градусів морозу, вночі – до -17 градусів. 26-27 січня стануть найхолоднішими днями цього періоду. "Вдень буде близько 15 градусів морозу, вночі до 22 градусів морозу", – уточнив народний синоптик.

Тим часом згідно з оновленим прогнозом синоптиків, в Україні в кінці грудня і першій половині січня температура повітря в середньому буде варіюватися в межах -9... + 9 градусів.

Погода в Україні принесе відлигу до кінця року і в період Новорічних свят, а в деяких регіонах стовпчики термометрів взагалі "підстрибнуть" до +16 градусів, що є аномальним для цієї пори року.

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