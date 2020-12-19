В Украину идет аномальное похолодание, синоптики обновили прогноз на январь

Так, народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для Обозревателя прогнозирует, что погода в январе может быть морозной и снежной, а в последней декаде месяца возможно понижение температуры до -22 градусов.

Тем временем согласно обновленному прогнозу синоптиков Gismeteo погода будет другой.

Согласно расчетам народного синоптика, с 1 по 4 января будут преобладать небольшие минусовые температуры – до -3 градусов. 1-2 января пройдет небольшой снег. С 5 по 12 января начнется период незначительного потепления. По прогнозам Горбаня, воздух в эти дни может прогреваться до +2 градусов.

С 16 по 31 января температура будет ежедневно понижаться в среднем на 1-1,5 градуса. Днем 21 января ожидается 11 градусов мороза, ночью – до -17 градусов. 26-27 января станут самыми холодными днями этого периода. "Днем будет около 15 градусов мороза, ночью до 22 градусов мороза", – уточнил народный синоптик.

Тем временем согласно обновленному прогнозу синоптиков Gismeteo, в Украине в конце декабря и первой половине января температура воздуха в среднем будет варьироваться в пределах -9... +9 градусов.

Погода в Украине принесет оттепель к концу года и в период новогодних праздников, а в некоторых регионах столбики термометров вообще "подпрыгнут" до +16 градусов, что является аномальным для этой поры года.

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозом.

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что мокрый снег покинет Украину, погода резко сменит настроение.