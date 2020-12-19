7-річна донька Максима Галкіна та Алли Пугачової Ліза з'явилася на людях з макіяжем

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зоряного сімейства з'явився знімок, на якому маленька Ліза постала з нафарбованими очима і губами. Красуня посміхалася на весь рот, показуючи, що у неї випали зуби. Волосся дівчинки були накручені.

"Красуня, вся в маму", - підписали фото автори аккаунта.

Однак шанувальники не погодилися з думкою автора. У коментарях підняли шум з приводу макіяжу на обличчі у маленької дівчинки.

"Не впізнала Лізу, навіщо розмальовувати дитину, це її псує, хороша від природи", "всьому свій час. Для косметики цей час теж прийде", "Прекрасна дівчинка. Бог обдарував її красою і талантами... не забирайте у неї дитинство, роблячи з неї «деваху», вона мила чиста без макіяжу», «не треба псувати природну красу косметикою, Лізочка і без косметики, красуня», «Ліза дуже красива дівчинка, але без цього жахливого раскраса, вибачте, звичайно», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що, незважаючи на вік, Ліза дуже популярна в мережі. Її обожнюють тисячі шанувальників її мами і тата. Разом з братом Гаррі вони ростуть дуже різнобічними дітьми.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата: "не треба, мама і так...".

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