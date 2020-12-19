7-летняя дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза появилась на людях с макияжем

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездного семейства появился снимок, на котором маленькая Лиза предстала с накрашенными глазами и губами. Красотка улыбалась во весь рот, показывая, что у нее выпали зубы. Волосы девочки были накручены.

«Красавица, вся в маму», - подписали фото авторы аккаунта.

Однако поклонники не согласились с мнением автора. В комментариях подняли шум по поводу макияжа на лице у маленькой девочки.

«Не узнала Лизу, зачем размалевывать ребенка, это ее портит, хороша от природы», «Всему свое время. Для косметики это время тоже придет», «Прекрасная девочка. Бог одарил ее красотой и талантами... не забирайте у неё детство, делая из неё «деваху», она милая чистая без макияжа», «Не надо портить естественную красоту косметикой, Лизочка и без косметики, красавица», «Лиза очень красивая девочка, но без этого ужасного раскраса, извините, конечно», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что, несмотря на возраст, Лиза очень популярна в сети. Ее обожают тысячи поклонников ее мамы и папы. Вместе с братом Гарри они растут очень разносторонними детьми.

Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата: "Не надо, мама и так...".

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