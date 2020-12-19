Телеведуча Катерина Осадча порадувала публіку яскравим кадром і теплими словами

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в обтягуючій сукні молочного відтінку.

Усміхнена і грайлива Осадча, з ідеальною укладкою та ніжним макіяжем, позувала поруч з прикрашеною ялинкою, в відблисках вогників (хоча, можливо, це "фільтр" такий).

Дівчина кокетливо поставила одну руку на пояс і злегка нахилила голову.

"З Днем святого Миколая! Сподіваюся, що Микола приніс усім під подушку багато здоров'я, удачі, натхнення, радості і що-небудь смачненьке :) що Ви знайшли під подушкою? # Святіймиколай # свята", - підписала кадр телеведуча.

Користувачі тут же прокоментували, засипавши красуню компліментами, - її чоловікові Юрію Горбунову дуже пощастило з такою красунею. "Лайк" поставила навіть співачка Міша Романова.

"🔥Чарівна😻"

"Надзвичайно красива!🔥❤️"

"Гарне фото😍"

"Не знайшла нічого. Карантин😂"

"У себе під подушкою знайшла щастя😍а ось дочка знайшла набір дитячих печаток 😁 😊"

"Ну якщо від такої красуні, то можна і різку :))) 😂 😂"

Раніше ми повідомляли, як Горбунов вразив виглядом в костюмі Діда Мороза на домашньому фото. Швидше за все, шоумен вирядився так для дружини і сина.

Видно, що він наспіх приміряв наряд - з під коміра вибивався чорний чи то піджак, чи то халат, а на ногах "красувалися" сірі тапочки.

Тим не менш, настрій у Горбунова, судячи з усього, вже святковий, чим він і вирішив поділитися з публікою.

"А ви в Діда Мороза і Святого Миколая до якого віку вірили? Я і зараз вірю!! 😇 # скороновійрик # святкуєморазом❤❤", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, Горбунов з "Танців з зірками" розцвів в обіймах Осадчої, кадри ідилії: "Юрчик, як задоволений кіт»

Як повідомляла Politeka, Горбунов на» Танцях з зірками "дав спеку з Мейхер і Кароль, щасливі обидві:" було гаряче!».