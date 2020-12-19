Максим Галкін і Алла Пугачова вже готуються зустрічати Новий Рік

Як повідомляє Politeka.net, чим ближче Новий Рік, тим яскравіше горять свічки і гірлянди в будинках зірок, які вже встигли нарядити ялинку і прикрасити інтер'єр.

Сім'я Максима Галкіна і Алли Пугачової не обмежилася внутрішнім оформленням замку і перетворила Улюблений сад шоумена і Примадонни, що показав Галкін у своєму Instagram.

За словами ведучого, він уважно ставиться до традицій свята, тому лісову красуню, з дружиною, вони прикрасили в світлих тонах, так як прийдешній рік пройде під символом білого металевого Щура (Миші). Яскрава гірлянда з синіми і білими ліхтариками виглядає просто відмінно, роблячи новорічну красуню просто справжнім зимовим дивом.

На жаль користувачі Мережі не зможуть залишити коментарів, адже свою новорічну красуню, Максим Галкін показав у своєму особистому Instagram-Stories.

Варто відзначити, що Алла Борисівна в новорічну ніч завжди відмовляється від виступів, хоча, за чутками, за виконання кількох пісень на корпоративі їй пропонують не менше трьохсот тисяч євро. Не бере їх співачка тому, що вже дуже любить домашні гуляння.

Щороку 31 Грудня Пугачова і Галкін із задоволенням відкривають двері свого розкішного замку для близьких друзів і влаштовують бенкет на весь світ.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.

Як повідомляла Politeka, Галкін сховався від Пугачової і дітей, ошелешивши зізнанням.

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