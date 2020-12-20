Семирічні двійнята зірок Алли Пугачової і Максима Галкіна посперечалися на камеру

Шоумен опублікував цікаве відео зі своїми дітьми, в якому відображена їх дитяча суперечка, передає Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Обидві дитини сиділи за столом - Ліза в сірій сукні з білим коміром, а її братик Гаррі - в сірому светрі.

"Лізо, може, тобі зробити укольчик?",- поцікавився Гаррі.

"Навіщо мені робити укольчик, якщо я не хворію?",- посміхаючись вимовила дівчинка.

Так слово за слово і братик став передражнювати дівчинку.

"А-аргументованість", - написав Максим.

За чотири години пост зібрав майже 800 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Чудові дітки❤", " чарівні діти ♥️♥️", " нагадало старе відео про те як вони удвох чай пили🤣 🤣 🤣 кінь небезпечний і т. д.)))", " солодкі❤️", "😍😍❤️❤️ну, які ж вони солодкі, їх неможливо не любити ! 😘 😘 😘 ", "Які ж вони чудові❤️", " з якою любов'ю один до одного вони сперечаються!!!", "Чудові дітки. Які ж ви позитивчики! Здоров'я, щастя, благополуччя всій родині.♥ ️ ", "Цікаві стають практично кожен день, але так шкода, що діти дуже швидко ростуть (((. Чудові хлопці👍 👍 👍 🤗 🤗 🤗", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що маленька Ліза постала з нафарбованими очима і губами. Красуня посміхалася на весь рот, показуючи, що у неї випали зуби. Волосся дівчинки були накручені.

"Красуня, вся в маму",- підписали фото автори поста у фан-групі.

Однак деяких користувачів мережі спантеличив макіяж дівчинки.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата: "не треба, мама і так...".

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