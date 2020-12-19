Донька відомої української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл різко висловилась на адресу деяких своїх знайомих, звинувативши їх у гомофобії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Злати в соцмережі.

Так, донька української телеведучої розповіла, що відписалась від деяких своїх знайомих, які сміються в соцмережі з гомофобних жартів.

На думку Злати, така позиція є дивною для 2020 року, і це "гидко".

"Відписалась від рекордної кількості "знайомих" з жартами і гомофобним підтекстом. Ваше покарання в тому, що ви ніколи "не вилікуєтесь"без адекватних людей поряд, яких ви зараз втрачаєте. Гидко. Прикиньте, в 2020 році бути гомофобом?" - написала дівчина.

При цьому вона не пояснила, які саме жарти її так розгнівали, та про яких знайомих йде мова.

Раніше повідомлялось, що Злата опублікувала у сторіс своє нове селфі, де вона позує у магазині одягу або шоурумі. При цьому на доньці Фреймут можна помітити стильний чорно-білий плащ із цікавими малюнками.

Дівчинка, здається, сама дивується тому, як швидко вона змінюється.

"Коли я перестала виглядати, як я?" - написала вона поряд із власним фото.

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