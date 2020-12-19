У мережі з'явилось фото "дорослої" 7-річної доньки Максима Галкіна та Алли Пугачової Лізи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Лізи Галкіної в соцмережі.

Так, в акаунті з'явилось фото, на яке наклали фільтр, щоб зробити обличчя більш "дорослим". Зокрема, у 7-річної дівчинки з'явився макіяж.

Автор фото припустив. що саме так виглядатиме донька зіркової пари через 10 років, коли їй буде 17.

"Єлизавета Галкіна через 10 років", - йдеться в підписі до фото.

На світлині Ліза відрізняється дуже милою та "ляльковою" зовнішністю - у неї великі та виразні очі, рум'яні щічки та дуже гарне біляве волосся.

Втім, в коментарях далеко не всі оцінили макіяж на дитині, зазначивши, що Ліза і без цього дуже гарна.

"На Христю стає схожою з нафарбованими очима", "Гарним дівчатам макіяж не потрібен", "Красуня", "Вау, неймовірно гарна", "Дуже гарна дівчинка, навіщо такий яскравий дорослий макіяж 70-х років?", "Батьки - супер, все для дітей, вони це точно оцінять з їхнім вихованням", "Навіщо фарбувати гарну дитину", "Лялечка, красуня і просто чудова дівчинка", "Дівчинка може змінитись і може не буде такою як зараз, а зараз це просто нафарбована дитина", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата: "не треба, мама і так...".

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