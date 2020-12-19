В Сети появилось фото "взрослой" 7-летней дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Лизы Галкиной в соцсети.

Так, в аккаунте появилось фото, на которое наложили фильтр, чтобы сделать лицо более "взрослым". В частности, у 7-летней девочки появился макияж.

Автор фото предположил. что именно так будет выглядеть дочь звездной пары через 10 лет, когда ей будет 17.

"Елизавета Галкина через 10 лет", - говорится в подписи к фото.

На фотографии Лиза отличается очень милой и "кукольной" внешностью - у нее большие и выразительные глаза, румяные щечки и очень красивые белокурые волосы.

Впрочем, в комментариях далеко не все оценили макияж на ребенке, отметив, что Лиза и без этого очень красивая.

"На Кристю становится похожа с накрашенными глазами", "Красивым девочкам макияж не нужен", "Красотка", "Вау, невероятно красивая", "Очень хорошая девочка, зачем такой яркий взрослый макияж 70-х годов?", "Родители - супер, все для детей, они это точно оценят с воспитанием", "Зачем красить красивого ребенка", "Куколка, красавица и просто замечательная девочка", "Девочка может измениться и может не будет такой как сейчас, а сейчас это просто накрашенный ребенок", - пишут в комментариях.

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