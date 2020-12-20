51-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес приголомшила новим стильним образом

Свіжі фото зірка опублікувала у своєму Instagram.

Так, американська співачка постала перед своїми численними шанувальниками в гірчичних кольорах.

Для жарких кадрів Дженніфер Лопес одягла вільний світшот, спортивні штани і суворі черевики. Образ зірка доповнила стильними окулярами такого ж кольору.

Щоб додати епатажу фотосесії, 51-річна зірка вирішила розсунути свої стрункі ніжки перед фотографом.

"Свег субота", - підписала Дженніфер Лопес нові фотографії в своєму особистому мікроблозі.

Шанувальники миттєво відреагували на публікацію і завалили зірку захопленими коментарями.

"Красуня", "мені самотньо...", "Королева", "якщо ви бачите цей коментар, хай благословить вас Бог", "дуже круто", "Ангел", "ти чудова Джен", - написали вони під публікацією співачки.

Для того, щоб бути у формі, Лопес займається в спортзалі кожен день, правильно харчується і веде здоровий спосіб життя. Саме тому на концертах та інших виступах видно, як зірка з гордістю демонструє своє підкачане тіло в напівпрозорому і відвертих нарядах.

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