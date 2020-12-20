51-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес огорошила новым стильным образом
Свежие фото звезда опубликовала в своем Instagram.
Так, американская певица предстала перед своими многочисленными поклонниками в горчичных цветах.
Для жарких кадров Дженнифер Лопес надела свободный свитшот, спортивные штаны и суровые ботинки. Образ звезда дополнила стильными очками такого же цвета.
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Чтобы добавить эпатажа фотосессии, 51-летняя звезда решила раздвинуть свои стройные ножки перед фотографом.
"Свэг суббота", - подписала Дженнифер Лопес новые фотографии в своем личном микроблоге.
Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию и завалили звезду восторженными комментариями.
"Красотка", "Мне одиноко...", "Королева", "Если вы видите этот комментарий, да благословит вас Бог", "Очень круто", "Ангел", "Ты великолепна Джен", - написали они под публикацией певицы.
Для того, чтобы быть в форме, Лопес занимается в спортзале каждый день, правильно питается и ведет здоровый образ жизни. Именно поэтому на концертах и прочих выступлениях видно, как звезда с гордостью демонстрирует свое подкачанное тело в полупрозрачном и откровенных нарядах.
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