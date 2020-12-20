В Україні збільшилося число підробітків
Це пов'язано з наступаючими новорічними та різдвяними святами.
Зокрема, роботодавці за такий вид підробітків готові платити до 600 грн на день. Про це повідала керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кирильевніна, повідомляє ресурс
Вона розповіла, що зараз дуже затребувані такі вакансії, як аніматор всіляких героїв мультфільмів, включаючи святого Миколая, Діда Мороза, Снігуроньки.
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Також можна підробити кухарем на вуличних ярмарках (наприклад, з приготування млинців), збирачем новорічних коробок і продавцем на святкових базарах.
"Незважаючи на епідеміологічну ситуацію, людям хочеться свята, тому попит на тимчасовий персонал на час свят все одно буде рости, але, думаю, він в будь - якому випадку буде менше торішнього», - зазначила Кирильевніна.
В середньому пропонують такі зарплати:
- Аніматор-400 грн в день;
- Кухар на Млинці-480 грн в день;
- Збирач новорічних коробок-600 грн в день;
- Продавець на новорічний ярмарок-500 грн в день.
Потрібно сказати, що найбільше число таких вакансій зосереджено у великих містах, таких як Київ, Одеса та Харків.
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