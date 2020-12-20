В Україні збільшилося число підробітків

Це пов'язано з наступаючими новорічними та різдвяними святами.

Зокрема, роботодавці за такий вид підробітків готові платити до 600 грн на день. Про це повідала керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кирильевніна, повідомляє ресурс finance.ua

Вона розповіла, що зараз дуже затребувані такі вакансії, як аніматор всіляких героїв мультфільмів, включаючи святого Миколая, Діда Мороза, Снігуроньки.

Також можна підробити кухарем на вуличних ярмарках (наприклад, з приготування млинців), збирачем новорічних коробок і продавцем на святкових базарах.

"Незважаючи на епідеміологічну ситуацію, людям хочеться свята, тому попит на тимчасовий персонал на час свят все одно буде рости, але, думаю, він в будь - якому випадку буде менше торішнього», - зазначила Кирильевніна.

В середньому пропонують такі зарплати:

Аніматор-400 грн в день;

Кухар на Млинці-480 грн в день;

Збирач новорічних коробок-600 грн в день;

Продавець на новорічний ярмарок-500 грн в день.

Потрібно сказати, що найбільше число таких вакансій зосереджено у великих містах, таких як Київ, Одеса та Харків.

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