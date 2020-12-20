В Украине увеличилось число подработок

Это связанно с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.

В частности, работодатели за такой вид подработок готовы платить до 600 грн в день. Об этом поведала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, сообщает ресурс finance.ua

Она рассказала, что сейчас очень востребованы такие вакансии, как аниматор всевозможных героев мультфильмов, включая святого Николая, деда Мороза, Снегурочки.

Также можно подработать поваром на уличных ярмарках (к примеру, по приготовлению блинов), сборщиком новогодних коробок и продавцом на праздничных базарах.

«Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, людям хочется праздника, поэтому спрос на временный персонал на время праздников все равно будет расти, но, думаю, он в любом случае будет меньше прошлогоднего», - отметила Кирильевнина.

В среднем предлагают такие зарплаты:

Аниматор – 400 грн в день;

Повар на блины – 480 грн в день;

Сборщик новогодних коробок – 600 грн в день;

Продавец на новогоднюю ярмарку – 500 грн в день.

Нужно сказать, что наибольшее число таких вакансий сосредоточено в больших городах, таких как Киев, Одесса и Харьков.

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