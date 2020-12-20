В Украине увеличилось число подработок
Это связанно с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.
В частности, работодатели за такой вид подработок готовы платить до 600 грн в день. Об этом поведала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, сообщает ресурс
Она рассказала, что сейчас очень востребованы такие вакансии, как аниматор всевозможных героев мультфильмов, включая святого Николая, деда Мороза, Снегурочки.
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Также можно подработать поваром на уличных ярмарках (к примеру, по приготовлению блинов), сборщиком новогодних коробок и продавцом на праздничных базарах.
«Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, людям хочется праздника, поэтому спрос на временный персонал на время праздников все равно будет расти, но, думаю, он в любом случае будет меньше прошлогоднего», - отметила Кирильевнина.
В среднем предлагают такие зарплаты:
- Аниматор – 400 грн в день;
- Повар на блины – 480 грн в день;
- Сборщик новогодних коробок – 600 грн в день;
- Продавец на новогоднюю ярмарку – 500 грн в день.
Нужно сказать, что наибольшее число таких вакансий сосредоточено в больших городах, таких как Киев, Одесса и Харьков.
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