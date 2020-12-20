Погода підготувала українцям сюрприз на католицьке Різдво, 25 грудня

Про це пише Обозреватель.

За словами синоптика Романа Мурмило, погода в українських регіонах 25 грудня буде відносно теплою.

Як прогнозують в Укргідрометеоцентрі, підвищення температури очікується з 24 числа, вона коливатиметься близько 0 градусів, а вночі морозів може не бути.

А ось температура вдень на Різдво, 25 грудня, може підвищитися до +5..+ 7 градусів.

Інший же синоптик Леонід Горбань запевняє, що погода на католицьке Різдво в Україні буде морозною.

Більш того, експерт зі стажем прогнозує, що стовпчики термометрів можуть впасти до -10 градусів.

"Вночі прораховується мороз 7-10 градусів. Вдень буде -4 ... -5 градусів", - додав Леонід Горбань у своєму прогнозі.

Раніше ми попереджали, що морози до -14 вдарять по Україні з новою силою.

Більше за всіх не пощастить жителям східних регіонів, де стовпчики термометрів вночі опустяться до -10..-14 градусів.

Суворе похолодання, за прогнозами синоптиків, очікується з 21 по 25 грудня. На заході, в центрі і півдні температура також знизиться в цей період, але нічого серйозного синоптики не обіцяють.

Нагадаємо, що аномальні холоди і снігопад нагрянуть в Україну, синоптик ошелешив прогнозом

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