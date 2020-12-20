Відома актриса Еліна Мбані, зірка "Квартал 95", показала, як її бачить колега Марта Адамчук

На фото Еліна стояла в джинсах, розвернувшись спиною до камери. Красуня дивилася в кадр і хвалилася ідеальною фігурою. На другому знімку Мбані вже була в трусиках і кофті, який практично зняла з себе. Дівчину зовсім не бентежила відсутність штанів і актриса із задоволенням хвалилася собою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Досі не можу відійти від нашої фотосесії з Мартою Адамчук", - підписала фото красуня.

Фанати поставили майже 200 лайків і написали кілька коментарів:

"Ти просто гармата", "цілу", "вогонь".

Ми писали, що зірка студії» Квартал 95", співачка і актриса Еліна Мбані, поділилася першими кадрами через лаштунки зі зйомок новорічного випуску шоу.

Популярна артистка Еліна вирішила поділитися Перед святами кількома превью-фото, зробленими з-за лаштунків. Справа в тому, що нещодавно разом з усією командою дівчина знімалася в спеціальному новорічному випуску, який вийде на екрани вже через кілька днів.

Повідомлялося, що зірка Студії «Квартал 95» Еліна Мбані вразила стильними фото в зухвалому образі.

На фото Еліна сидить на лавці в парку. На ній джинсова куртка і, судячи з усього, дуже коротке плаття з квітковим принтом. Через коротку спідницю здається, що довгі ноги красуні повністю оголені.

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