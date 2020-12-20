Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес знялася в провокаційній фотосесії в досить відкритих образах

Артистка останнім часом все частіше бере участь в нових фотосесіях, адже через відсутність масштабних концертів і турне у неї з'явилося багато вільного часу. Співачка також встигла презентувати косметику свого бренду і влаштувати рекламу для популярного взуття.

Кадри з найбільш провокативних зйомок в образах, які змогли підкреслити молодість і красу артистки, самі шанувальники представили в соціальній мережі Instagram. Як можна помітити в ролику, Лопес в білизні і навіть простий сорочці виглядає карколомно.

Струнка фігура співачки після багатогодинних тренувань доведена до досконалості і в 51 рік Дженніфер виглядає помітно молодше багатьох 30-річних жінок. Завдяки спортивним, латиноамериканським танцям, боксу та багатьом іншим заняттям Лопес тримає себе у формі.

На фан-акаунтах Лопес також часто можна зустріти цікаві кадри, як цього разу. Лопес позувала під час виступу в незвичайному обтягуючому костюмі з напівпрозорої тканини і навіть змогла кокетливо покрутитися перед об'єктивом, виставивши п'яту точку.

Як видно на показаному знімку, в свій 51 рік Лопес має прекрасну фізичну форму і сміливо може похвалитися апетитними формами.

"Тобі вже стільки років, а тут ти з кожним роком продовжуєш ставати краще. Це надихає!; Ні, ні, не будь Кім Кардашян. Тримай це стильно, Jlo; вона красива, без сумніву, ця заява була б настільки ж сильною, якби на ній був комбінезон;це те, що потрібно, щоб продавати свою музику; спеклися булочки;я думав, ми всі домовилися вийти з форми в цьому році; 😍 🔥 краса, здоров'я, натхнення і жінка 😍 сила!».

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