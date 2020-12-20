Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в провокационной фотосессии в довольно открытых образах

Артистка в последнее время все чаще принимает участие в новых фотосессиях, ведь из-за отсутствия масштабных концертов и турне у нее появилось много свободного времени. Певица также успела презентовать косметику своего бренда и устроить рекламу для популярной обуви.

Кадры из самых провокативных съемок в образах, которые смогли подчеркнуть молодость и красоту артистки, сами поклонники представили в социальной сети Инстаграм. Как можно заметить в ролике, Лопес в белье и даже простой рубашке выглядит сногсшибательно.

Стройная фигура певицы после многочасовых тренировок доведена до совершенства и в 51 год Дженнифер выглядит заметно моложе многих 30-летних женщин. Благодаря спортивным, латиноамериканским танцам, боксу и многим другим занятиям Лопес держит себя в форме.

На фан-аккаунтах Лопес также часто можно встретить интересные кадры, как в этот раз. Лопес позировала во время выступления в необычном обтягивающем костюме из полупрозрачной ткани и даже смогла кокетливо покрутиться перед объективом, выставив пятую точку.

Как видно на показанном снимке, в свой 51 год Лопес имеет прекрасную физическую форму и смело может похвастаться аппетитными формами.

«Тебе уже столько лет, а здесь ты с каждым годом продолжаешь становиться лучше. Это вдохновляет!; Нет, нет, не будь Ким Кардашьян. Держи это стильно, Jlo; Она красива, без сомнения, это заявление было бы столь же сильным, если бы на ней был комбинезон;Это то, что нужно, чтобы продавать свою музыку; спеклись булочки;Я думал, мы все договорились выйти из формы в этом году; 😍🔥 Красота, здоровье, вдохновение и женщина 😍 сила, а вот и главный козырь!».

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