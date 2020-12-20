Такою її ще не бачили

Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак приголомшила шанувальників, показавшись з "понівеченим" обличчям

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Ну, що... Москва вже почала масштабну вакцинацію від Covid-19. Перші в черзі-лікарі, вчителі, соцпрацівники. Щеплення, як кажуть, добровільна і безкоштовна. Поки статистика така: ще до масштабної вакцинації була щеплена контрольна група - 20 тисяч добровольців-випробувачів, з них захворіли 273 людини, тобто приблизно 1,5% від щеплених», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Собчак позує в» понівеченим "обличчям, нібито натякаючи на наслідки використання вакцини»Супутник V".

"Що це? Пожежа була?", "щось ви Ксенія після вакцинації неважливо виглядаєте«,» ефект російської вакцини в наявності«,» ось це справжнє обличчя", - пишуть користувачі Мережі.

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Відома блондинка, як і всі люди, вже щосили готується до Нового Року та Різдва і приміряє вбрання й образи, в яких відзначатиме свята.

Так, на особистій сторінці Ксенії в соціальній мережі Instagram телеведучу просто не впізнати, він помітно змінилася.

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