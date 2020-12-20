Такой ее еще не видели

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак огорошила поклонников, показавшись с «изуродованным» лицом

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Ну, что... Москва уже начала масштабную вакцинацию от Covid-19. Первые в очереди - врачи, учителя, соцработники. Прививка, как говорят, добровольная и бесплатная. Пока статистика такая: ещё до масштабной вакцинации была привита контрольная группа - 20 тысяч добровольцев-испытателей, из них заболели 273 человека, т.е. примерно 1,5% от привитых», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Собчак позирует в «изуродованным» лицом, якобы намекая на последствия использования вакцины «Спутник V».

«Что это? Пожар был?», «что-то Вы Ксения после вакцинации неважно выглядите», «эффект русской вакцины налицо», «вот это истинное лицо», - пишут пользователи сети.

До этого мы писали, что российская телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала новогодний лук

Известная блондинка, как и все люди, уже вовсю готовится к Новому году и Рождеству и примеряет наряды и образы, в которых будет отмечать праздники.

Так, на личной странице Ксении в социальной сети Инстаграм телеведущую просто не узнать, он заметно преобразилась.

Напомним, что скандальная Собчак раскрыла правду о своем страшном диагнозе и решила это отметить.

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