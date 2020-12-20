Популярний співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман із зіркою Ані Лорак, показав як готується до свят зі своєю сім'єю
Зворушливе фото артист розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net
На фото Лазарєв наряджає новорічну ялинку зі своїми двома нащадками - шестирічним Микитою і дворічною Ганною.
Задоволений батько сімейства вже встиг приготувати подарунки, які розмістив біля новорічної красуні.
А в підписі Сергій розповів, що під час свят дуже важливо скрізь встигнути, тому що для артиста Новий рік – це в першу дуже робочий сезон.
Астролог Влад Росс назвав головних везунчиків 2021 року: удача буде супроводжувати весь період
Вірус забрав життя легенди радянського кінематографа: подробиці трагедії
Каменських з короткою стрижкою ошелешила новим іміджем, Потапу заздрять: "Схожа на шахістку"
Біда у Лесі Нікітюк, слабкодухих просить не дивитися: "Як виглядає рана...", фото
«Але у всій цій суєті дуже важливо приділяти багато часу сім'ї та дому. Для мене Новий рік в першу чергу сімейне свято. Це ялинка, подарунки, дитячий сміх і наші сімейні традиції. Непередавана атмосфера свята і позитивні емоції, якими заряджаєшся на весь грудень. Ну, і звичайно ж, подарунки, які приємно не тільки отримувати, а й дарувати", - написав зірка.
Треба сказати, що дітлахи Лазарєва викликали жваву дискусію в соцмережах. Незважаючи напоказне щастя, багато хто поскаржився, що у них немає мами.
"А де їх мама", " Тільки мами не вистачає, бідні дітлахи, сирітки", " Прекрасна новорічна атмосфера!!!🎄🎄🎄🎄🎄👍👍👍🎆🎆🎆",
"Яка лялечка Аннечка. Дай Бог вам головне здоров'я в новому році",
"Ви ж мої хороші ☺❤️❤️аннюта підросла так❤️", " я дождалаааааась !!!!! А можна побільше фоток з дітками ??????? 😍😍😍😍 занадто солодкі 💋"
"Яка лялечка Аннечка. Дай Бог вам головне здоров'я в новому році", " які пірожочкі❤️😁", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, "коханець" Ані Лорак Лазарєв показав, як" ВІДПАЛЮЄ " його син на дитячому святі.
Як повідомляла Politeka, "коханець" Ані Лорак Лазарєв вразив мережу новим відео, Лоліта оцінила:"Все буде по любові".
Також Politeka писала, що "коханець" Ані Лорак Лазарєв похвалився сталевим біцепсами з цікавою деталлю: "крило стирчить...".