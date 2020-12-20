Співак похвалився сімейним фото але щось пішло не так

Популярний співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман із зіркою Ані Лорак, показав як готується до свят зі своєю сім'єю

Зворушливе фото артист розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net

На фото Лазарєв наряджає новорічну ялинку зі своїми двома нащадками - шестирічним Микитою і дворічною Ганною.

Задоволений батько сімейства вже встиг приготувати подарунки, які розмістив біля новорічної красуні.

А в підписі Сергій розповів, що під час свят дуже важливо скрізь встигнути, тому що для артиста Новий рік – це в першу дуже робочий сезон.

«Але у всій цій суєті дуже важливо приділяти багато часу сім'ї та дому. Для мене Новий рік в першу чергу сімейне свято. Це ялинка, подарунки, дитячий сміх і наші сімейні традиції. Непередавана атмосфера свята і позитивні емоції, якими заряджаєшся на весь грудень. Ну, і звичайно ж, подарунки, які приємно не тільки отримувати, а й дарувати", - написав зірка.

Треба сказати, що дітлахи Лазарєва викликали жваву дискусію в соцмережах. Незважаючи напоказне щастя, багато хто поскаржився, що у них немає мами.

"А де їх мама", " Тільки мами не вистачає, бідні дітлахи, сирітки", " Прекрасна новорічна атмосфера!!!🎄🎄🎄🎄🎄👍👍👍🎆🎆🎆",

"Яка лялечка Аннечка. Дай Бог вам головне здоров'я в новому році",

"Ви ж мої хороші ☺❤️❤️аннюта підросла так❤️", " я дождалаааааась !!!!! А можна побільше фоток з дітками ??????? 😍😍😍😍 занадто солодкі 💋"

"Яка лялечка Аннечка. Дай Бог вам головне здоров'я в новому році", " які пірожочкі❤️😁", - пишуть в мережі.

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