Популярна фітнес-модель Ніколь Амато захопила шанувальників, похвалившись "бронзовою" засмагою в прозорій сукні

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

«Сила. Моці. Краса. Любов. Доброта", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Амато позує, одягнувшись в прозорий наряд і засвітивши пружних «близнят». Пікантні місця знаменитості прикривали спеціальні накладки.

"Гаряча леді" « "гаряче, дуже гаряче" « "Ти виглядаєш такою красивою і підтягнутою«,» абсолютна краса«,» це пожежа«,» позаземний вигляд взагалі«," чарівниця!",- пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що фітнес-модель Ніколь Амато спокусила своїми досконалостями разом з гарячою подругою

Дві красуні в спокусливих купальниках притиснулися грудьми. При цьому можна було розглянути досконалі форми в різних купальних нарядах.

Одна красуня була в Залізному ліфчику, який нагадував кольчугу. Модель вирішила не зав'язувати ліфчик, що додало пікантності її й так жаркому образу. Також спокусниця була в крихітних плавках на зав'язочках.

Нагадавши, зухвала Ніколь Амато в прозорому топі показала, чим нокаутує чоловіків

Також Politeka писала, що фітнес-модель Ніколь Амато довела до божевілля, показавши засмагле тіло в крихітній білизні

А ще Politeka повідомляла, що Ніколь Амато в непристойному купальнику остудила свій запал, занурившись у воду