Популярная фитнес-модель Николь Амато восхитила поклонников, похваставшись «бронзовым» загаром в прозрачном платье

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Сила. Мощь. Красота. Любовь. Доброта», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Амато позирует, облачившись в прозрачный наряд и засветив упругих «близняшек». Пикантные места знаменитости прикрывали специальные накладки.

«Горячая леди», «горячо, очень горячо», «ты выглядишь такой красивой и подтянутой», «абсолютная красота», «это пожар», «внеземной вид вообще», «волшебница!», - пишут ее поклонники.

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Две красотки в соблазнительных купальниках прижались грудями. При этом можно было рассмотреть совершенные формы в разных купальных нарядах.

Одна красотка была в железном лифчике, который напоминал кольчугу. Модель решила не завязывать лифчик, что придало пикантности ее и так жаркому образу. Также соблазнительница была в крохотных плавках на завязочках.

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