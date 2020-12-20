Український шоумен й телеведучий Юрій Горбунов з проекту "Танці з зірками" похвалився домашніми розвагами з сином
Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.
"Йога з ускладненнями. У Івана в садку теж є йога! Сьогодні він вирішив приєднатися до мене. Ненадовго. Перемогла пасивна йога", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії можна помітити Горбунова, який лежить з сином посеред кімнати з сином на животі.
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"Приклад тата, авторитет тата - це важливо для Ванечки«,» це дуже круто – робити щось разом",-пишуть користувачі Мережі.
До цього ми розповідали, що шоумен і ведучий проекту "Танці з зірками" Юрій Горбунов збентежив несподіваним фото і жартівливим зізнанням
Так, Юрій стояв у Червоній шубі й шапці Діда Мороза біля по-новорічному прикрашеного каміна. Видно, що він наспіх приміряв костюм - з під коміра вибивався чорний не те піджак, не те халат, а на ногах "красувалися" сірі капці.
З усім тим, настрій у Горбунова, мабуть, вже святковий, тому він вирішив розігріти й публіку.
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