Все більше країн закривають авіасполучення з Великобританією через спалах нового виду китайського вірусу
Напередодні прем'єр Борис Джонсон оголосив про новий штам китайського вірусу, який був виявлений в Королівстві.
Як розповів політик у своєму Twitter, новий штам вірусу може бути на 70% більш заразний, але поки немає інформації про те, що від нього більш висока смертність.
Глава Уряду також додав, що через новий спалах в країні скасовуються обіцяні карантинні ослаблення через Різдво, і Великобританія йде на черговий локдаун.
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На тлі цієї інформації безліч країн почали припиняти авіасполучення з Королівством. Станом на ранок 21 грудня, вже більше 20 держав ввели обмеження на авіаперевезення з Лондоном.
Люди намагаються масово тікати з Британії після того, як Борис Джонсон заговорив про нові можливості мутованого вірусу.
Нідерланди, Італія і Франція призупинили авіапольоти і залізничне сполучення з Великобританією, а незабаром до подібних обмежень можуть вдатися Франція, Німеччина та Ізраїль.
У ВООЗ підтвердили, що новий штам китайського вірусу також виявили в Данії, Нідерландах та Австралії, передає ВВС.
Медики підтвердили слова Бориса Джонсона про те, що мутований вид вірусу поширюється на 70% швидше, але його не вважають більш небезпечним.
Також зараз немає точних даних, щоб стверджувати, що він буде інакше реагувати на "стару" вакцину.
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