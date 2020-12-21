Все больше стран закрывают авиасообщение с Великобританией из-за вспышки нового вида китайского вируса

Накануне премьер Борис Джонсон объявил о новом штамме китайского вируса, который был обнаружен в Королевстве.

Как рассказал политик в своем Twitter, новый штамм вируса может быть на 70% более заразен, но пока нет информации о том, что от него более высокая смертность.

Глава правительства также добавил, что из-за новой вспышки в стране отменяются обещанные карантинные ослабления из-за Рождества, и Великобритания уходит на очередной локдаун.

На фоне этой информации множество стран начали приостанавливать авиасообщение с Королевством. По состоянию на утро 21 декабря, уже более 20 государств ввели ограничения на авиаперевозки з Лондоном.

Люди пытаются массово бежать из Британии после того, как Борис Джонсон заговорил о новых возможностях мутировавшего вируса.

Нидерланды, Италия и Франция приостановили авиаполеты и железнодорожное сообщение с Великобританией, а в скором времени к подобным ограничениям могут прибегнуть Франция, Германия и Израиль.

В ВООЗ подтвердили, что новый штамм китайского вируса также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии, передает ВВС.

Медики подтвердили слова Бориса Джонсона о том, что мутировавший вид вируса распространяется на 70% быстрее, но его не считают более опасным.

Также сейчас нет точных данных, чтобы утверждать, что он будет иначе реагировать на "старую" вакцину.

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