Вакцинація потрібна далеко не всім...

Вакцина від коронавірусу може бути зроблена не всім українцям

Першу партію вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX від ВООЗ Україна отримає в березні 2021 року. При цьому робити її будуть не всім.

На думку лікаря Алли Мироненко, тих, хто має діагноз "коронавірус" або раніше переніс цю інфекційну хворобу, зобов'язувати робити щеплення не повинні. Про це вона розповіла в коментарі виданню ГолосUA.

Фахівець заявила, що в цій процедурі немає ні необхідності, ні користі. Тим, хто володіє природно набутим імунітетом від інфекції вводити антитіла просто марно. Медик додала, що від щеплень можна позбавити ще одну велику вікову групу.

"Все населення вакцинувати не потрібно. Наприклад, дітей. В основному вони легко переносять вірус. У них це проходить, як легка застуда. Тому немає сенсу їх прищеплювати", - додала лікар.

Медик також назвала групи українців, які будуть прищеплювати першими.

"В першу чергу потрібно вакцинувати людей старшого віку, медпрацівників і громадян, які працюють з людьми. Наприклад, вчителів, поліцейських і працівників сфери послуг", – підсумувала фахівець.

Медиків зараз хвилює більше інше питання: Як організувати саму вакцинацію, адже температура зберігання вакцини -70 градусів.



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