Вакцинация нужна далеко не всем...

Вакцина от коронавируса может быть сделана не всем украинцам

Первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX от ВОЗ Украина получит в марте 2021 года. При этом делать ее будут не всем.

По мнению врача Аллы Мироненко, тех, кто имеет диагноз "коронавирус" или ранее перенес эту инфекционную болезнь, обязывать делать прививку не должны. Об этом она рассказала в комментарии изданию ГолосUA.

Специалист заявила, что в этой процедуре нет ни необходимости, ни пользы. Тем, кто обладает естественно приобретенным иммунитетом от инфекции вводить антитела просто бесполезно. Медик добавила, что от прививок можно избавить еще одну крупную возрастную группу.

"Все население вакцинировать не нужно. Например, детей. В основном они легко переносят вирус. У них это проходит, как легкая простуда. Поэтому нет смысла их прививать", – добавила врач.

Медик также назвала группы украинцев, которые будут прививать первыми.

"В первую очередь нужно вакцинировать людей старшего возраста, медработников и граждан, которые работают с людьми. Например, учителей, полицейских и работников сферы услуг", – заключила специалист.

Медиков сейчас волнует больше другой вопрос: как организовать саму вакцинацию, ведь температура хранения вакцины -70 градусов.



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