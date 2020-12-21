Через ускладнення після китайського вірусу помер професор Українського католицького університету Ігор Скочиляс

Про це повідомив Український Католицький університет, передає Рoliteka.net.

"Це непоправна втрата для всіх, хто знав Ігоря – хто працював разом з ним в історичному архіві, хто був слухачем його лекцій і семінарів, хто допомагав у дослідницьких проєктах, хто стояв поруч з ним на барикадах Революції Гідності і відстоював принципи гідного життя, хто молився разом з ним у храмах і на майданах", - йдеться в повідомленні.

Колеги професора Ігоря Скочиляса, доктора історичних наук, завідувача кафедри історії гуманітарного факультету УКУ, керівника Центру релігійної культури висловили співчуття близьким та родині покійного - дружині Ірині, доньці Соломії.

"Ігор Скочиляс був дійсно великим істориком з наголосом на кожному з цих слів... як вчений ігор Скочиляс був сміливий і принциповий. Головною його рисою була любов до правди - безумовне прагнення до неї і її відстоювання. Це в наші дні зустрічається дуже рідко. Ігор був безкомпромісним у питаннях академічної доброчесності і запалив цією відданістю «нерозбавленим» науковим ідеалам не одного студента», - кажуть в університеті.

"Про таких, як доктор ігор Скочиляс, кажуть, що на них тримається наука і світ. Він був дійсно незамінною людиною. Його відхід на вічний спокій - це велика втрата для сім'ї, колективу УКУ та України», - підкреслили колеги професора.

У мережі також висловлюють співчуття у зв'язку з відходом великої людини.

"Царство Небесне, вічна пам'ять! Співчуття родині, колегам і друзям, всій академічній громадськості", "Нехай з Богом спочиває! Вічна і світла і йому пам'ять !!! Неймовірна людина була !!!", "Світла людина! Чудовий викладач! Завжди усміхнений! Нехай з Господом лежить!", "Неймовірна втрата. Вічна пам'ять", - пишуть на сторінці УКУ.

З нагоди вручення йому нагороди Ad Fontes про Ігоря Скочиляс був знятий фільм.

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