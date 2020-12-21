Из-за осложнений после китайского вируса умер профессор Украинского католического университета Игорь Скочиляс

Об этом сообщил Украинский католический университет на своей странице в Facebook, передает Рoliteka.net.

"Это невосполнимая потеря для всех, кто знал Игоря, - кто работал вместе с ним в историческом архиве, кто был слушателем его лекций и семинаров, кто помогал в исследовательских проектах, кто стоял рядом с ним на баррикадах Революции Достоинства и отстаивал принципы достойной жизни молящихся вместе с ним в храмах и на площадях», - говорится в сообщении.

Коллеги профессора Игоря Скочиляса, доктора исторических наук, заведующего кафедрой истории Гуманитарного факультета УКУ, руководителя Центра религиозной культуры выразили соболезнования близким и семье покойного - жене Ирине, дочери Соломии.

«Игорь Скочиляс был действительно великим историком с ударением на каждом из этих слов… Как ученый Игорь Скочиляс был смел и принципиален. Главной его чертой была любовь к правде - безусловное стремление к ней и ее отстаивание. Это в наши дни встречается очень редко. Игорь был бескомпромиссным в вопросах академической добропорядочности и зажег этой преданностью «неразбавленным» научным идеалам не одного студента», - говорят в Университете.

«О таких, как доктор Игорь Скочиляс, говорят, что на них держится наука и мир. Он был действительно незаменимым человеком. Его уход на вечный покой - это большая потеря для семьи, коллектива УКУ и Украины», - подчеркнули коллеги профессора.

В Сети также выражают соболезнования в связи с уходом великого человека.

"Царство небесное, вечная память! Соболезнования семье, коллегам и друзьям, всей академической общественности", "Пусть с Богом покоится! Вечная и света и ему память !!! Невероятная Человек был !!!", "Светлая человек! Замечательный преподаватель! Всегда улыбчивый! Пусть с Господом лежит! "," Невероятная потеря. Вечная память", - пишут на странице УКУ.

Игорь Скочиляс изучал современную религиозную культуру и восточное христианство в Украине, униатскую идею и институциональные истории Киевской митрополии. Профессор был одним из инициаторов восстановления украинских кладбищ в Польше.

По случаю вручения ему награды Ad Fontes об Игоре Скочилясе был снят фильм.

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