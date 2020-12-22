Деякі знаменитості не старіють і після 50 виглядають навіть краще, ніж в молодості

Давайте подивимося на зіркових красунь, які вражають фігурами, і зовнішністю в цілому, після 50 років, передає Politeka.net.

51-річна Дженніфер Лопес вражає досконалістю форм. Зірка займається спортом і правильно харчується. Співачка не курить і відмовилася від алкоголю. Також артистка не вживає кофеїн.

62-річна Шерон Стоун все також струнка, як і десятки років тому. З 12 років зірка користується зволожуючим кремом. А з 25 - вона додала крем з ліфтинговим ефектом з ретинолом. Крім того, зірка стежить за харчуванням і займається спортом.

51-річна Дженніфер Еністон вражає ідеальною фігурою. Зірка зізнається, що багато бігає, а також займається за програмою Booty Barre. Зірка добре зволожує шкіру, тим самим продовжуючи собі молодість.

Модель і актриса Моніка Беллуччі виглядає приголомшливо у свої 56 років. Зірка починає свій ранок з контрастного душу. Кілька разів на тиждень актриса робить скраб для тіла. Артистка після пологів зменшила кількість вуглеводів на користь свіжих фруктів і овочів.

Відома модель 90-х Сінді Кроуфорд в 54 роки володіє все тією ж бездоганною фігурою. Зірка по 20 хвилин в день займається кардіо і силовими вправами, і дотримується правила - 80% корисної їжі.

62-річна Мадонна підтримує струнку й підтягнуту фігуру, займаючись пілатесом і йогою. Також співачка дотримується суворої дієти, що включає в себе тільки здорові продукти і напої.

Нагадаємо, у фан-акаунті Дженніфер Лопес вирішили згадати вирізку з одного досить сміливого кліпу знаменитості. У відео на трек Booty Джей Ло гордо демонструє свою п'яту точку.

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