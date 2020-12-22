Некоторые знаменитости не стареют и после 50 выглядят даже лучше, чем в молодости

Давайте посмотрим на звездных красоток, которые поражают фигурами, и внешностью в целом, после 50 лет, передает Politeka.net.

51-летняя Дженнифер Лопес поражает совершенством форм. Звезда занимается спортом и правильно питается. Певица не курит и отказалась от алкоголя. Также артистка не употребляет кофеин.

62-летняя Шэрон Стоун все также стройна, как и десятки лет назад. С 12 лет звезда пользуется увлажняющим кремом. А с 25 - она прибавила крем с лифтинговым эффектом с ретинолом. Кроме того, звезда следит за питанием и занимается спортом.

51-летняя Дженнифер Энистон впечатляет идеальной фигурой. Звезда признается, что много бегает, а также занимается по программе Booty Barre. Звезда хорошо увлажняет кожу, тем самым продлевая себе молодость.

Модель и актриса Моника Беллуччи выглядит потрясающе в свои 56 лет. Звезда начинает свое утро с контрастного душа. Несколько раз в неделю актриса делает скраб для тела. Артистка после родов уменьшила количество углеводов в пользу свежих фруктов и овощей.

Известная модель 90-х Синди Кроуфорд в 54 года обладает все той же безупречной фигурой. Звезда по 20 минут в день занимается кардио и силовыми упражнениями, и придерживается правила - 80% полезной еды.

62-летняя Мадонна поддерживает стройную и подтянутую фигуру, занимаясь пилатесом и йогой. Также певица придерживается стро­гой диеты, вклю­ча­ю­щей в себя только здо­ро­вые про­дукты и напитки.

Напомним, в фан-аккаунте Дженнифер Лопес решили вспомнить вырезку из одного довольно смелого клипа знаменитости. В видео на трек Booty Джей Ло гордо демонстрирует свою пятую точку.

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