Російська примадонна Алла Пугачова знає, як потрібно дивувати своїх численних шанувальників

Свіже фото із зірковою з'явилася в Instagram-акаунті, який присвячений виключно Примадонні.

Так, на знімку можна побачити нічні розваги Алли Пугачової в компанії молодих людей.

"Хто не спить?",- підписали знімок у фанатському Instagram-акаунті.

На фотографії Алла Пугачова в компанії молодих людей стоїть в світшоті з капюшоном на голові, а з-під одягу видніється шматочок нижньої білизни зірки.

Публікація сподобалася шанувальникам і вони завалили російську примадонну лісовими коментарями. Деякі користувачі навіть припустили, що за спиною Алли Пугачової з букетом в руках стоїть помолоділий Філіп Кіркоров.

"Ми не спимо...", "Алла Борисівна-вогонь", " а це Філя зліва?", "Своя, рідна, кохана завжди, скрізь, серед усіх!", "А чому ви не спите?", "Я вже прокинулася", "наша людина", "Замаскувалася", " хто не спить..у того є причина на це..я ходила аналіз здала..цукор скаче..видно солодке життя", " бажанням бути молодою і сучасною і відповідати статусу молодої мами і дружини. Респект Аллі! І захват", " Алла Борисівна, ви класна, я прокинулася вже....", "Ось ще одна молодичка", - написали вони в коментарях.

Раніше Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом без перуки.

У мережі з'явилася фотографія, на якій Алла Борисівна позує в халаті і шапочці для лазні. При цьому на Примадонні зовсім немає косметики-лише природний рум'янець. Сама співачка виглядає дуже радісною і бадьорою.

Але таке "живе" фото припало до душі не всім фанатам.

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