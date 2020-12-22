Популярна модель Келлі Гейл з Victoria's Secret спокусила своєю ідеальною фігурою в бікіні

Зірка вражає фігурою в різних бікіні, Politeka.net. Красуня росла в простій родині в Індії, коли одного разу попалася на очі модельному агенту. Після цього життя моделі круто змінилася і вона стала відомою.

У новому сторі Келлі Гейл одягла крихітний рожевий купальник, з якого красиво випирав бюст. Зірка розпустила хвилясте волосся, сяюче на сонці і дивилася в камеру.

Вид в крихітному бікіні просто вражав, до того ж крім грудей, не можна не відзначити пружний рельєфний прес знаменитості.

Модель одягла плавочки на тонких лямках, що ледь тримається на її стегнах.

Келлі злегка мружилася на сонечку і посміхалася.

Зірка притягувала погляд своєю натуральною красою без косметики.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості. Ймовірно, моделі написали багато хороших відгуків в дірект, адже так і хочеться сказати: "Ох, яка крихітка".

Раніше ми писали, що Келлі Гейл постає перед камерою в крихітному фіолетовому купальнику, демонструючи розкішну фігуру в різних позах. При цьому модель не соромиться показувати обличчя без макіяжу, попиваючи при цьому каву.

"Райський ранок! Рада зараз опинитися тут", - коротко йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл повністю роздяглася, блиснувши пишним бюстом, однак при цьому встигнувши його приховати руками.

Браслети на зап'ястях красиво виблискували в темряві. Волосся Келлі було розпущеним і красиво спускалося по спині.

Примітно, що була з хвостом русалки, який був опущений під воду.

Нагадавши, мокра брюнетка з "Victoria's Secret" розбередила найсміливіші фантазії, купальник нічого не приховав

А ще Politeka писала, що брюнетка з Victoria's Secret ефектно облилася водою після спекотного тренування

Також Politeka повідомляла, що пекуча брюнетка з Victoria's Secret без ліфчика влаштувала пустощі на вулиці