Популярна модель Келлі Гейл з Victoria's Secret спокусила своєю ідеальною фігурою в бікіні
Зірка вражає фігурою в різних бікіні, Politeka.net. Красуня росла в простій родині в Індії, коли одного разу попалася на очі модельному агенту. Після цього життя моделі круто змінилася і вона стала відомою.
У новому сторі Келлі Гейл одягла крихітний рожевий купальник, з якого красиво випирав бюст. Зірка розпустила хвилясте волосся, сяюче на сонці і дивилася в камеру.
Вид в крихітному бікіні просто вражав, до того ж крім грудей, не можна не відзначити пружний рельєфний прес знаменитості.
Модель одягла плавочки на тонких лямках, що ледь тримається на її стегнах.
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Келлі злегка мружилася на сонечку і посміхалася.
Зірка притягувала погляд своєю натуральною красою без косметики.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості. Ймовірно, моделі написали багато хороших відгуків в дірект, адже так і хочеться сказати: "Ох, яка крихітка".
Раніше ми писали, що Келлі Гейл постає перед камерою в крихітному фіолетовому купальнику, демонструючи розкішну фігуру в різних позах. При цьому модель не соромиться показувати обличчя без макіяжу, попиваючи при цьому каву.
"Райський ранок! Рада зараз опинитися тут", - коротко йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл повністю роздяглася, блиснувши пишним бюстом, однак при цьому встигнувши його приховати руками.
Браслети на зап'ястях красиво виблискували в темряві. Волосся Келлі було розпущеним і красиво спускалося по спині.
Примітно, що була з хвостом русалки, який був опущений під воду.
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