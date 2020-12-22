Популярная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret соблазнила своей идеальной фигурой в бикини

Звезда впечатляет фигурой в разных бикини, Politeka.net. Красотка росла в простой семье в Индии, когда однажды попалась на глаза модельному агенту. После этого жизнь модели круто изменилась и она стала известной.

В новом стори Келли Гейл надела крохотный розовый купальник, из которого красиво выпирал бюст. Звезда распустила волнистые волосы, сияющие на солнце и смотрела в камеру.

Вид в крохотном бикини просто впечатлял, к тому же кроме груди, нельзя не отметить упругий рельефный пресс знаменитости.

Модель надела плавочки на тонких лямках, едва держащаяся на ее бедрах.

Келли слегка щурилась на солнышке и улыбалась.

Звезда притягивала взгляд своей натуральной красотой без косметики.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности. Вероятно, модели написали много хороших отзывов в директ, ведь так и хочется сказать: "Ох, какая детка".

Ранее мы писали, что Келли Гейл предстает перед камерой в крохотном фиолетовом купальнике, демонстрируя роскошную фигуру в разных позах. При этом модель не стесняется показывать лицо без макияжа, попивая при этом кофе.

«Райское утро! Рада сейчас оказаться здесь», - коротко говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл полностью разделась, сверкнув пышным бюстом, однако при этом успев его скрыть руками.

Браслеты на запястьях красиво сверкали в темноте. Волосы Келли были распущены и красиво спускались по спине.

Примечательно, что была с хвостом русалки, который был опущен под воду.

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